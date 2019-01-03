Опавшие наколотые губы: Собчак ужаснула сеть внешним видом после праздников

Сегодня, 09:38

Телеведущая демонстрирует «обвисшие губы и перебуханное личико», написали хейтеры в Instagram.

Несостоявшийся президент страны Ксения Анатольевна Собчак, довольно неплохо встретила новый год. Об этом свидетельствует ее внешнее состояние: обвисшие губы, «вчерашний» поплывший макияж, неухоженные брови и испуганный вид. «Всклокоченная...привет, несколько дней безделья и сериалов!», - комментировала под фото Собчак. Но подписчики заподозрили обман. Разве можно так выглядеть от просмотра сериалов. Совместные фото с сыном и мужем телеведущая не выставляла, но другие фотографии доказывают, что к празднику Собчак всё-таки готовилась и отмечала его.

Празднование началось культурно, однако потом, что-то пошло не так. Видимо, Ксения немного перебрала со спиртным. Почему новый год телеведущая отмечала не в кругу семьи – неизвестно, но есть предположение, что это связано с ее любовником.

Напомним, еще летом у Виторгана и Собчак, начали рушиться отношения об этом комментировали их общие друзья, пара даже снимала обручальные кольца. Совпадение или нет, но в тоже время Собчак стали всё чаще видеть в обществе другого мужчины, Константина Богомолова, который является знаменитым режиссером. Продолжить новогодние праздники любовники решили на юге, это можно понять по переписке, Богомолова и Собчак. Виторган не смог промолчать и также влез со своим комментарием.

Позже Ксения Анатольевна похвасталась в сети: «Холодно. Но скоро мне лично будет очень тепло.Улечу на юг». Видимо сынок Платон на время маминых похождений останется с папой. Так, что Собчак еще не раз выложит фотографии с «кипишем» на голове.