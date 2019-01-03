Юрий Лоза подверг «Голубой огонёк» резкой критике

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Это касается не только этого шоу, но и других российских новогодних развлекательных программ. Он считает, что на отечественном телевидении уже не способны придумывать оригинальные сценарии на каждый Новый год.

В частности, Юрий Лоза подверг резкой критике традиционное шоу «Голубой огонёк». Музыкант полагает, что создать что-то невозможно из ничего. То есть, если на российском телевидении сейчас отсутствуют создатели, то ничего и не получится.

Лоза высказал своё мнение, что содержание российских новогодних программ не нравится телезрителю. Впрочем, исполнитель не уточнил, на основании чего он пришёл к такому выводу.

Одновременно он выступил с предложением провести опрос граждан по содержанию новогодних программ. Тогда станет понятно, кого бы люди реально хотели увидеть в этих шоу.

Однако, ряд пользователей Сети отметили, что Лоза может быть не вполне объективен. Его критика может быть связана всего лишь с тем, что уже ряд лет его не приглашают выступить на новогодних программах.