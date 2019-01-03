«Яжмать» Лобода считает нормальным поведение детей-матершинников

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Светлана Лобода начала насмехаться над девочкой, которую заметили за бранью в детском саду.

Звезда удивила своих подписчиков Инстаграм добавленным видео милой девочки с красивыми глазами и острым язычком. Ведущая сама являясь матерью двух прекрасных девочек и наверняка знает, как необходимо воспитывать детей. Напомним, что на видео не её дочь, а девочка которая стала популярна своим высказыванием еще в апреле 2018 года. Подписчикам соцсети очень понравилась её миловидная внешность. Многие не понимают, как такая прекрасная малышка может говорить такие слова, да еще и на камеру. Однако Лобода своей записью поддержала ребёнка, посчитав нормальным поведение девочки-матершинницы. Наверняка, нецензурной лексике горе-мать сама научила свою дочь и засняла это на камеру, пользователи назвали её «Яжмать». Светлана прокомментировала данное видео такими словами: «эти дети, эти глаза, goodnight». По всей видимости, певица считает нормальным поведение детей-матершинников, но учить таким словам своих детей она не собирается.