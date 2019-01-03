Экстрим с детьми: Хилькевич готовится пережить тропический шторм в Таиланде

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Новый Год для Анны Хилькевич с детьми может обернуться катастрофой. В провинции Пхукет, где они сейчас отдыхают, объявлено штормовое предупреждение. Надвигающийся на курорт циклон грозит проливными дождями, шквальным ветром и волнами до 4 метров. Судя по всему, актрису мало волнуют эти прогнозы.

В своих сториз в Instagram звезда Универа рассказала о своих впечатлениях от грядущего тайфуна.

- «Расскажи, а ты Пабука ждёшь?», - спрашивает она у дочери, - «Нет», - отвечает дочка. - «Я тоже не жду. На самом деле у нас всё нормально», - констатирует актриса, - «небо затянуло, конечно. На всякий случай продукты и воду мы сегодня закупим. Папа говорит, что крышу может снести».

Всем своим видом Хилькевич демонстрирует спокойствие и расслабленность, не свойственные ситуации. Пользователями в сети отмечено, что так начинается подавляющее большинство голливудских фильмов-катастроф.

Тропический шторм Пабук, надвигающийся на Таиланд из Южно-Китайского моря, обрушится на страну уже сегодня, и будет бушевать вплоть до 5 января. Накануне Нового года актриса в своём Instagram уже спрашивала у подписчиков, «как там погодка», и прогнозы её, судя по всему, не напугали.

Излучающая аномальное спокойствие Хилькевич продолжила выкладывать фото своей «подготовки» к тайфуну, занимаясь в тренажёрном зале.

К слову, о некоторой халатности актрисы по поводу своей жизни и жизни детей можно судить по тому, что чуть ранее она уже выкладывала в своём Instagram пост, где прямым текстом заявила:

«Новый год- праздник, когда мучают детей))) заставляют их фоткаться, не спать, есть с общего стола, шумят вокруг них, а потом быстро- быстро кладут спать»

Сопоставляя это с реакцией на тайфун, можно предположить, что либо ей действительно плевать на себя и детей, либо ей известно то, что неизвестно остальным.