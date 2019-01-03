Яна Рудковская получила предсказание парапсихолога о проблеме со здоровьем

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Причиной этого, по мнению эксперта, станет её трудоголизм. В честь дня рождения продюсера астролог Сергей Ланг сделал прогноз, что принесёт ей этот год.

Ни Яна Рудковская, сообщил он, ни её семейство не ожидают серьёзные разочарования. В то же время звезда получила предсказание парапсихолога о возможной проблеме с физическим здоровьем.

Прогноз парапсихолога состоит в том, что Рудковская сможет добиться многого из того, что задумала. У неё продолжится успешное совмещений профессиональной деятельности с обязанностями мамы. С Евгением Плющенко у них, как и ранее, будет крепкая любовь.

Однако, именно трудоголизм может привести к неприятностям со здоровьем. Впрочем, это, со слов парапсихолога состоится ещё не очень скоро.

В этом году Рудковская запланировала внедрение нового проекта и астролог полагает, что, несмотря на то, что её нагрузка станет повышенной, ей удастся сохранить красоту, физическую форму и хорошее настроение.

Но если она продолжит жить в таком же ритме, то лет через пять или восемь это может привести к общему ухудшению её здоровья.

Далее Ланг предсказал с большой вероятностью крупную ссору Яны со своей близкой подругой. В связи с этим он посоветовал держать ту на расстоянии, не посвящая в свои планы.