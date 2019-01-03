«Дельфин и русалка не вместе?»: Тарзан мог найти утеху в чернокожей разлучнице

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Пока Королёва «синячит», Глушко ищет экзотики в других женщинах.

Новости об алкоголизме Королёвой взорвали интернет, однако сама певица не спешит раскаиваться перед семьёй и фанатами.

В профилях Instagram подписчики ярко расспрашивают, куда же делись их половинки?

Пока Наташа с полными алкоголя глазами гуляет со своей подругой по Москве, ее комментарии полны расспросами, «куда же делся Тарзан?».

Отметки профиля самого Тарзана же тоже полны любовных утех.

На фото он со всеми видами женщин. Одна из знаменитых - это певица Francine. На фото Глушко плотно прижимается к груди чернокожей дамы, а сама певица пишет, что «спели бы песню, но лучше постоим такие красивые, как с открытки 90-х».

Публикацию прокомментировали фанаты девушки. Многие всерьез подумали о расставании Сергея с Наташей, потому что ранее такого не позволял никто из этой пары.

Также Тарзан был замечен и с другими, не похожими на Наташу, девушками в страстных позах на фотографиях. Эти снимки также заставили задуматься о возможном разладе в отношениях.

Напомним, что на момент встречи Сергея с Наташей они были чем-то особенным друг для друга. Наташа была для Сергея недостижимой звездой, билетом в счастливую жизнь, а Сергей же в свою очередь был для певицы настоящим триумфом в мужской похоти и сексуальности. Как считают подписчики, сейчас их отношения были на обыденный уровень. В силу дозволенности, Сергей ищет экзотики, а Наташа находит усладу на дне бокала.