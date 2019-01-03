«Тупое животное. Как и Бузова»: Собчак надула губы и полетела в жаркие страны, бросив маленького сына

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Ксения Собчак, вопреки слухам о том, что она ушла от Максима Виторгана к «богатенькому олигарху», появилась на новогодней церемонии в компании драматурга Константина Богомолова, где пара вела себя отнюдь не скромно, а спустя пару дней, звезда уже планирует скорый переезд из России, «бросив» Виторгана и их маленького сына на родине.

На новой фотографии Ксении Собчак, где она рассказывает о скором уезде из России, у новоиспеченной модели хорошо заметны последствия пластической операции на губы, и это только первое, что бросилось фанатам в глаза.

В сеть просочилась информация о том, как светская львица отметила Новый год. А именно с Константином Богомоловым, режиссером-постановщиком российского театра, с которым ее ни разу не видели, в отличии от компании неких олигархов с тех пор, как пошли слухи о расставании с Максимом Виторганом. Теперь же пару застали в более близкой атмосфере — они весь вечер проходили за руки и неоднократно дарили друг другу жаркие поцелуи.

Сейчас же Ксения делится своими модельными фотографиями, где предстает в роскошной шубе, за что не раз получила нагоняй от своих подписчиков в самых жестких формах. А под фото рассказывает как же она замерзла «от этого всего» и вскоре улетает в жаркие страны.

Фанатам актрисы не пришлось долго объяснять с кем же она собирается ехать, «бросив» маленького сына Платона и мужа Максима Виторганов в России. При том, что сам Виторган ушел в загул и теперь яро отбивается от слухов о наркотических выпадах.

«Галочка? Ты сейчас умрешь! Якин бросил свою кикимору. И мы летим в Гагры!»

У Ксении все как в любимом россиянами фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда богатый режиссер нашел себе очередную дурочку и та, бросив семью, собралась лететь с ним в жаркие страны. Не смотря на огромное количество хейта, Собчак продолжает делиться своей личной жизнью с подписчиками, но «чего-то не договаривая».

Те в свою очередь уверены, что таким образом бывший кандидат в президенты просит сочувствия и понимания, не говоря прямо о своих бедах.