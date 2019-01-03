«Не сберегла пилотку»: Седокова сквозь слёзы засветила «пилотко-вареник»

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Сначала Аня плачется, а потом выставляет напоказ сокровенное.

Не так давно Анна Седокова посетила шоу Малахова, где, в прямом эфире, делилась своим горем, а именно тем, что не может забрать из заграницы свою дочь от мужа.

Тогда многие восприняли ее, как настоящую любящую мать, однако и многие осудили за развратный образ жизни.

Известно, что материнства Анну лишили за вульгарное поведение, однако сама Анна отрицает наличие чего-либо непристойного.

Помимо выложенных публикаций, где анна показывает свою попу и роскошную грудь, на историях в своём профиле Instagram, она активно перебрасывает ногу на ногу, причем так, что вся «пилотка» несколько раз мелькает за 15 секунд видео.

Активно очередной раз Анну осудили подписчики, ведь за «пилоткой нужно следить, вареник нужно беречь». Именно такое поведение и стало причиной главного несчастья Ани.

Конечно, за эту новогоднюю ночь Анна провела 4 концерта, за каждый она попросила 2 млн рублей. Такие деньги она потратит лишь на то, чтоб увидеться с дочерью, Моникой, однако то, каким именно видом она это зарабатывает – остается поводом для рассуждений всех фанатов Ани.

Напомним, что бывший муж Седоковой, Андрей Чернявский, год назад увез в США их совместную дочь Монику. Там он подал в суд на лишение родительских прав Анны. Анна уже больше года борется с решением, бизнесмен же вкладывает огромные деньги, чтобы выиграть дело, однако даже со всеми своими средствами Аня не может вернуть ребёнка в Россию.