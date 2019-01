«В два ствола»: Волочкова ищет второго мужчину для исполнения своей мечты о МЖМ

View this post on Instagram

Проснулась я сегодня в объятиях любимого человека и в окружении пальм... А уже завтра эти пальмы и мои фото под ними будут вас будоражить, как прежде.🤣 И, как написало издание @kp_star_onlinekp , когда вы сами раздеваете меня глазами и воображением, все остальные проблемы кажутся незначительными..🤷‍♀️ Одетта или Раздетта, но интересна ведь?😉🤣 Или отпишитесь. Не сможете, любимые. Будьте рядом. 😉🌺 Буду вас радовать!👍🏼💃🏼🌺#анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод