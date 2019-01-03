«В два ствола»: Волочкова ищет второго мужчину для исполнения своей мечты о МЖМ

Сегодня, 05:29

Скандальная балерина Анастасия Волочкова готова раздвинуть свои длинные ноги не только ради балета. Танцовщица и её муж находятся в поисках третьего счастливчика, который исполнит мечту Волочковой и поможет доставить ей двойное удовольствие.

Общественная деятельница получила в России славу не только балерины, но и славу девушки, ведущей разгульный образ жизни. Анастасию не раз замечали за непотребствами: любит выпить, частенько меняет своих кавалеров, а также не грешит «вывалить» свой «пельмень» на публику, показывая свою нимфоманию.

По Интернету уже давно ходят слухи, что Волочкова и её любовник ищут третьего для осуществления своих сексуальных фантазий. Анастасия постоянно выкладывает посты с намеками о поиске нового мужчины. Также некоторые представители мужской аудитории не раз писали о том, что танцовщица оценивала их фото и писала интимные комментарии.

И вот несколько часов назад звезда опубликовала новую фотографию, подпись которой намекала о поиске мужчины.

«Одета или Раздета, но интересна ведь Или отпишитесь. Будьте рядом». Волочкова просит заинтересованных написать ей и намекает, что избранный сможет оказаться рядом с её сексуальным телом.

Также на фотографии виден предмет, очень похожий на вибратор, что ещё раз наводит на мысли о том, что Волочкова ищет второго мужчину для исполнения своей мечты о МЖМ.

«В два ствола решила, одного уже мало», «На две вилки насадят её пельмень», «Тыл прикрыт, осталось фронт заполнить», - фантазии пользователей не на шутку разыгрались. А вот разыгралась ли Анастасия или только собирается — мы увидим немного позже. Птичка сама принесёт весточку в виде очередного поста в Instagram.