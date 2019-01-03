«В два ствола»: Волочкова ищет второго мужчину для исполнения своей мечты о МЖМ

Скандальная балерина Анастасия Волочкова готова раздвинуть свои длинные ноги не только ради балета. Танцовщица и её муж находятся в поисках третьего счастливчика, который исполнит мечту Волочковой и поможет доставить ей двойное удовольствие.
Общественная деятельница получила в России славу не только балерины, но и славу девушки, ведущей разгульный образ жизни. Анастасию не раз замечали за непотребствами: любит выпить, частенько меняет своих кавалеров, а также не грешит «вывалить» свой «пельмень» на публику, показывая свою нимфоманию.
По Интернету уже давно ходят слухи, что Волочкова и её любовник ищут третьего для осуществления своих сексуальных фантазий. Анастасия постоянно выкладывает посты с намеками о поиске нового мужчины. Также некоторые представители мужской аудитории не раз писали о том, что танцовщица оценивала их фото и писала интимные комментарии.
И вот несколько часов назад звезда опубликовала новую фотографию, подпись которой намекала о поиске мужчины.
«Одета или Раздета, но интересна ведь Или отпишитесь. Будьте рядом». Волочкова просит заинтересованных написать ей и намекает, что избранный сможет оказаться рядом с её сексуальным телом.
Также на фотографии виден предмет, очень похожий на вибратор, что ещё раз наводит на мысли о том, что Волочкова ищет второго мужчину для исполнения своей мечты о МЖМ.
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Проснулась я сегодня в объятиях любимого человека и в окружении пальм... А уже завтра эти пальмы и мои фото под ними будут вас будоражить, как прежде.🤣 И, как написало издание @kp_star_onlinekp , когда вы сами раздеваете меня глазами и воображением, все остальные проблемы кажутся незначительными..🤷♀️ Одетта или Раздетта, но интересна ведь?😉🤣 Или отпишитесь. Не сможете, любимые. Будьте рядом. 😉🌺 Буду вас радовать!👍🏼💃🏼🌺#анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод
«В два ствола решила, одного уже мало», «На две вилки насадят её пельмень», «Тыл прикрыт, осталось фронт заполнить», - фантазии пользователей не на шутку разыгрались. А вот разыгралась ли Анастасия или только собирается — мы увидим немного позже. Птичка сама принесёт весточку в виде очередного поста в Instagram.