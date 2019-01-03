«Возвращение блудного сына»: Шнуров может вернуться к Матильде

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Экс-супуга Шнура «сидит и ждёт» возвращения бывшего мужа. В сети бытует мнение, что солист группы Ленинград - Сергей Шнуров, скучает по Матильде, с которой ни много ни мало прожил 8 лет. Ольга Абрамова - новая возлюбленная музыканта, захомутавшая его в 2018 году, совсем не нравится поклонникам рок-звезды. В свою очередь, те выдвинули версию, якобы Шнур может вернуться к Матильде.

Дочь уральского силовика, «коза» по восточному гороскопу - Абрамова Ольга Валерьевна, стала причиной разрыва одной из самых ярких пар шоу-бизнеса, Матильды, она же Елена Мозговая и Сергея Шнурова. Информация о желании расторгнуть брак попала в сеть в мае прошлого года, а уже в августе пара развелась. Спустя недолгое время, Сергей пришёл на светское мероприятие с новой возлюбленной, той самой Абрамовой.

Окружающие заметили, что Ольга не скрывала своих чувств и прямо таки «висла на Шнурове», будто заявляя всему богемному обществу «Взгляните на меня, я его новая пассия». Попав практически в объективы всех фотокамер, Абрамова уже тогда не вызвала ни малейшей симпатии у постоянных почитателей рок-звезды. Фанаты не поняли таких странных решений Сергея, ссылаясь на то, что он запутался и позабыл о истинных чувствах к Елены Мозговой. Сам Шнуров тогда лишь заявил что-то вроде: «разбитую чашу не склеить» и на этом всё.

По каким истинным причинам Шнур расстался с Матильдой и так быстро нашёл другую, непонятно до сих пор. Зато, понятно одно, что Ольга Валерьевна не зря не понравилась поклонникам группы «Ленинград». Когда брак Абрамовой и Сергея состоялся, общественность узнала о деяниях новой «жёнушки» российского исполнителя. По началу, девушка подчищала круг знакомых и друзей музыканта, далее стала распоряжаться его финансами, а в последствии и вовсе полностью контролировала каждое действие Сергея. В сети даже были предложены факты об избиении Шнурова Ольгой.

Данное, весьма странное поведение четвёртой супруги рок-звезды, подтолкнуло общественность на две мысли. Артист либо ослеплённый любовью «съехал с катушек», выбрав в жёны такую «помешанную психопатку», либо он просто-напросто ошибся и начинает это понимать. Матильда всегда отличалась своей женской мудростью, спокойствием и далеко «не женским умом». Пара не раз давала интервью, в котором Сергей говорил, что за его ошеломляющим успехом стоит Елена или, как он называл девушку «моя бабка».

Что не скажешь о новой супруге певца, которая только и делает, что «калечит и тратит деньги» своего мужа. Сколько продержится брак Абрамовой и Шнурова непонятно, но многие считают, якобы Сергей одумается и вернется к прежней жене. В то время как сама Матильда, провожала 2018 год с душевной болью и чувством потерянного счастья. Однако, поклонники женщины уверены, что та, уже может сидеть и ждать «возвращения блудного сына» обратно домой, в свои покои.