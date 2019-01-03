«Все обнулилось»: Алена Свиридова и Давит Варданян могли расстаться под бой курантов

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Алена Свиридова рассуждая о мистическом предопределении, рассказала своим фанатам, что снег будто бы полотно, которое засыпает ошибки прошлого и позволяет оставлять «новые следы», что подписчики звезды разглядели как намек на расставание со своим молодым возлюбленным Давидом Варданяном.

Российская певица, звезда дискотеки 90-х Алена Сверидова показала публике свое новое фото, где, как сразу отметили пользователи, выглядит она «весьма не очень». Несмотря на уже предпенсионный возраст, Свиридова всегда показывалась публике ухоженной, молодой, с аккуратным макияжем, но последний пост стал исключением. Казалось бы нет ничего странного, что женщина в 50 лет выглядит на 50, не считая, что у Свиридовой есть молодой любовник, ради которого она не упускала момента «покрасоваться».

Вчитываясь в слова под фотографией, можно подумать, что певица намекает на расставание со своим партнером почти под бой курантов, ибо 26 декабря они под руку «культурно отдыхали»,уже 3 января она пишет необходимости забыть все, что было и начать заново.

Видя ее спокойное отношение ко всему, можно предположить, что инициатором расставания была девушка, пожелавшая оставить своего молодого мужчину в прошлом, разница в возрасте у пары семь лет, как приятное воспоминание.