«Раскрепостилась»: Наташа Королева могла начать спиваться из-за недостатка секса

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Пара Наташи и Тарзана изначально завязалась на страсти, однако сейчас они уже далеко не молодые люди, и, вероятно, былой огонь погас.

В последнее время в сети начали появляться фотографии и ролики, где Наташа Королева явно в нетрезвом виде. Поклонники изначально списали все на новогодние праздники, однако проблема может быть гораздо глубже. Есть предположение, что между Наташей Королевой и Тарзаном появился некий барьер в сексуальных отношениях, который может быть связан с возрастом пары.

Когда они только начинали встречаться, их любовь подкреплялась страстью, позднее у них родился ребенок и дальше пошла рутинная жизнь. Есть предположение, что из-за недостатка секса Наташа Королева начала часть баловать себя спиртными напитками. Однако сама певица, как и многие ее коллеги, не готова выносить подобную информацию на обсуждение поклонников. Однако, часто семьи сталкиваются с таким периодом, но выход есть всегда.

Психологи советуют таким парам чаще проводить время вместе в необычных для них ситуациях, так сказать вместе выходить из зоны комфорта, пробовать что-то новое. В таком случае былую страсть друг к другу можно возобновить. Сейчас же, вероятно, Наташа Королева даже не пытается скрыть свое пристрастие к спиртному. Из-за потребления алкоголя певица раскрепостилась и в ее глазах появился блеск, как когда-то в молодые годы.