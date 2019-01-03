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Рождение общего малыша может стать поводом прекратить противостояние с семьей бывшей возлюбленной телеведущего Первого канала.

Екатерина Тулупова очень скрытая личность, о которой известно не много, однако она успела засветиться в близких, пока дружеских отношениях с Дмитрием Шепелевым. Появление пары вместе сразу же ознаменовалась рассмотрением всей ситуации от возможного появления в жизни сына Шепелева и певицы Жанны Фриске настоящей мачехи, до отстранения Екатерины от телеведущего из-за маленького сына. Уйти от возможного возлюбленного из-за ребенка Екатерина вероятно не стала бы, поскольку сама воспитывает дочку и в принципе понимает, как приходится Шепелеву одному с мальчиком.

Пока Копыловы возможно ищут повод и возможность увидится с единственным внуком и ребенком своей умершей дочки Жанны Фриске, ситуация с появлением женщины у Дмитрия может решить проблему раз и навсегда. Общий ребенок Тулуповой от Шепелева может дать шанс Копыловым забрать сына Фриске навсегда и даже прекратить обсуждать вопрос о Платоне, как это есть сейчас. Мальчик может оказаться на воспитании у родителей мамы, которую может быть и не знает. Пока Екатерина Тулупова активно проводит время с семьей Шепелева, может быть раздумывает над возможностью завести общее дитя с «возлюбленным» Димой.

Если это так, то пара вскоре может объявить об отношениях. Такого мнения придерживаются и поклонники этой «пары».

«Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев по моему мнению очень хорошая пара и имеют право быть счастливыми. Ребенок Тулуповой от Шепелева может дать шанс Копыловым воспитать внука, сына Жанны Фриске», - пишут в Twitter.

Однако стоит предусмотреть и тот вариант, что дочь Екатерины и сын Дмитрия смогут стать ближе в семье благодаря рождению общего братика или сестрички. Возможно, чтобы создать крепкую семью не отказываться от Платона Тулупова может родить малыша в ближайшее время. Таким образом, в любой ситуации Екатерина получит в награду не только возлюбленного, о котором мечтают многие женщины, но и любовь детей, несоизмеримую ни с чем. Вопрос только в том, будет это чувство от ребенка Шепелева и Фриске направлено к мачехе или к бабушке с дедушкой.