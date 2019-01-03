«Тонко опустил дочь»: Отец Бузовой «прикормил» хейтеров у неё в Instagram

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Игорь Бузов назвал новый трек Ольги «пошловатой песней», что, по мнению фанатов, было намеренным унижением звезды «Дома-2».

Ольга Бузова «сияет» на экранах уже более 10 лет. С момента появления на «Дом-2» она привлекает к своей персоне массу внимания. С тех пор у Ольги появились миллионы поклонников, однако самые важные из них – её родители. В частности, Бузова всегда счастлива, когда о ней хорошо отзывается её отец. Бывший военный очень консервативен во взглядах и по началу скептически относился к деятельности звезды «Дома-2». Вместе с тем со временем Игорь Бузов принял свою звёздную дочь такой, какая она есть. Однако иногда в поведении строго отца замечают некие упрёки или даже издёвки над Ольгой.

Так, в частности, накануне отец Бузовой «прикормил» хейтеров у неё в Instagram, странным образом прокомментировав премьеру её нового трека «Танцуй под Бузову». Под видео с поющей дочерью оставил неоднозначный отзыв, назвав композицию «пошловатой песней».

«Дочка реально круто. Песня пошловатая, но ты её оттанцевала, причём так, как умеешь только ты. Поздравляю с выходом клипа! Он прикольный, мне понравилось. Лю», - написал Игорь Бузов.

Под записью тут же собралась масса ненавистников Ольги, которые принялись критиковать как звезду «Дома-2», так и её отца. Пользователи прицепились к фразе о «пошловатой песне», что вызвало подозрения у фанатов знаменитости.

Фолловеры Бузовой не поняли слов и поступка её отца, заявив, что тот «тонко опустил дочь». Обожатели Ольги отметили, что её новая песня вовсе не пошлая, но даже, если бы это было так, мужчине стоило «промолчать», зная о количестве хейтеров у Бузовой и понимая, что они обязательно используют его слова против Ольги.