«Отомстил с небес недотроге»: Возможная авантюра Орловой с последним фильмом Задорнова с треском провалилась

Сегодня, 21:50

Она категорически отрицает интимную связь с сатириком, не навещала его в больнице и даже не простилась со своим учителем, однако намерена через суд бороться за его наследие.

Со дня смерти легендарного сатирика Михаила Задорнова прошло уже больше года, а его коллеги все еще продолжают впутывать артиста в свои разборки. На этот раз конфликт вспыхнул между Дмитрием Панченко и Мариной Орловой – артисты не поделили последний фильм Задорнова «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка», где юморист выступал в качестве кинопродюсера, художественного руководителя и автора сценария, а финал картины стал последним выходом Михаила Николаевича. Премьерный показ состоялся 1 января на телеканале НТВ, однако незадолго до этого «муза» Задорнова, актриса Марина Орлова заявила свои права на картину, и обвинила Андрея Панина во лжи и предательстве, передают отечественные СМИ.

По словам Орловой, именно она уговорила Михаила Николаевича снять картину по его последнему сценарию, когда они гастролировала вмести с ним в 2015 году. Она же выбрала себе главную женскую роль, которую великолепно исполнила, а также выступила продюсером картины. Более того, именно Марина предложила взять в качестве режиссера своего близкого друга Дмитрия Панченко, который в результате ее и предал, заявила актриса. Эта картина стала для Задорнова роковой: во время съемок своего первого большого кино, на которое он делал большие ставки, сатирик узнал о страшном диагнозе, и как результат – выдержал лишь финальный эпизод, в котором подвел главные итоги работы. Из-за болезни артиста режиссер оформил все права на себя и является директором кинокомпании «Задорное кино». По словам Орловой, Дмитрий брал у нее в долг крупную сумму денег, которую до сих пор не вернул, а вскоре отстранил ее от фильма и даже отказался выплачивать зарплату. Ее адвокат пытался запретить показ фильма до момента разрешения конфликта и выплаты ей заработной платы, однако премьера состоялась вчера, а конфликт лишь набирает обороты. «Муза» Задорнова с горечью отметила, что этот фильм – ее «детище», в которое она вложила душу, и делала всё, чтобы фильм состоялся.

«Каким же сюрпризом для меня было увидеть в титрах вместо моего имени имя жены режиссера! Вот только Задорнов ее знать не знал и на съемочной площадке ее никто никогда не видел. Зарплату вместо меня видимо тоже она получила», - говорит Орлова.

Она же стала автором песни «Наверно я неверная», которую Дмитрий якобы заменил версией «Наверно я не стерва я». Судя по всему, Орлова планировала очень хорошо заработать на этой картине, однако ее возможная авантюра с последним фильмом Задорнова с треском провалилась, ведь хитрый Панин буквально вытеснил ее из работы, обвинив в преувеличении своей значимости:

«Мы предлагали ей продюсировать этот фильм. Это предложение поступило не только ей, но и многим другим, кто хотел помочь закончить этот фильм. Марина везде представляется продюсером, говорит, что она муза Задорнова. У меня нет с ней никакого договора. Причем мы ей сказали: «Давай мы тогда подпишем с тобой продюсерский договор, раз столько об этом сказано». Но она отказалась подписывать договор на наших условиях. На данный момент ситуация такова: она действительно сыграла одну из ведущих ролей, хотя везде говорит, что главную».

Последние несколько лет Орлова всегда была рядом с Задорновым, сопровождала его на каждом шагу, а сам сатирик, очарованный 31-летней красавицей, не переставал восхищаться ею. Он всегда говорил, что его привлекал в Марине необычайный ум, и есть небольшая вероятность, что эта сообразительная актриса крутилась около артиста не из-за преданности к его таланту, а имела свои тайные мотивы. Он помогал ей в карьере, льстил, делал комплементы, и показал мир.

Несмотря на такую близкую связь, Орлова утверждает, что между ними не было интимной связи - исключительно духовная. Создается впечатление, что Задорнов отомстил с небес своей последней возлюбленной-недотроге, ведь несмотря на их «близкие» отношения она призналась, что не навещала его в больнице и даже не пришла проститься со своим «наставником».