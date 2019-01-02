«Неудачно омолодилась»: Пугачёва могла лишиться мочки уха из-за ошибки пластического хирурга

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Алла Борисовна скрывает уши от фотографов за пышной причёской, однако специалисты уверены, что их коллега действительно навсегда изувечил Примадонну.

Алле Борисовне Пугачёвой в этом году исполнится 70 лет, однако мало кто может назвать реальный возраст Примадонны, глядя на её внешность. Сама певица не скрывает, что её моложавый внешний вид заслуга профессиональных специалистов. Пугачёва сделала не одну пластическую операцию, дабы оставаться такой же привлекательной как десятилетиями ранее. Вместе с тем есть у этого пристрастия Аллы Борисовны и обратная сторона. Ещё несколько лет назад специалисты заметили, что коллега, работавший над внешностью Пугачёвой, проявил некомпетентность и непрофессионализм. В то время личным хирургом Примадонны называли Артура Рыбакина. По мнению опытных врачей, в своё время он сильно изувечил артистку, из-за чего она до сих пор скрывает свой дефект.

В частности, на одном из тематических форумов для пластических хирургов в обсуждение попала фотография Пугачёвой, на которой специалисты рассмотрели отсутствие мочки уха. Эксперты сразу определили, что лишиться её Примадонна могла из-за ошибки пластического хирурга. Скорее всего, Алла Борисовна «неудачно омолодилась», что привело к частичной потере органа. С тех пор Пугачёва прячет уши за волосами, делая объёмную причёску. Изучив последние фото Примадонны, можно предположить, что пострадало её левое ухо, поскольку её она прикрывает больше всего. Коллеги Рыбакина уверены, что подобное происшествие является прямым доказательством его некомпетентности.