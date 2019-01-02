«Жутко выглядит»: Пьющий Сергей Лазарев напугал фанатов опасной болезнью

Сегодня, 20:05

Из-за запущенного варикоза на ногах артист рискует получить инсульт или пострадать от сердечного приступа.

Сегодня Сергей Лазарев является одним из самых популярных и востребованных артистов в России. Певец постоянно находится в разъездах, публикует в своём Instagram фото и видео с разных городов. Вместе с тем, пытаясь добраться до каждого поклонника Лазарев, как оказалось, сильно рискует своим здоровьем. Не прекращающиеся разъезды и жизнь в дороге, вполне вероятно, уже сказались на состоянии Сергея. В будущем эти проблемы могут и вовсе спровоцировать нарушения в работе сердца и головного мозга.

Певец просто таки напугал своих фанатов очередным снимком в Instagram. На серии фото Лазарев предстал сидящим на стуле со стаканом спиртного. Однако тревогу у фолловеров вызвал вовсе не пьющий Сергей, а босые ноги артиста. Они оказались покрыты сетью вздутых вен.

«Я одна офигела?) Что с ногами. «Тяжела и неказиста жизнь народного артиста»…», - написала под снимком одна из подписчиц Лазарева.

Комментарий собрал десятки лайков. Поклонники констатируют, что картина с больными и изнеможёнными ногами певца выглядит жутко.

Как известно, вздутие вен на ногах диагностируется как варикоз. Своей опасной болезнью Лазарев рискует спровоцировать серьёзные последствия. В частности, у больных с запущенным варикозом может развиться тромбоз и тромбофлебит. Закупорка кровеносного сосуда тромбом способна в свою очередь привести к нарушению кровоснабжения мозга или сердца, то есть вызвать инсульт или сердечный приступ. Фанаты, обеспокоенные судьбой Сергея Лазарева, призывают его обратить внимание на своё здоровье и снизить нагрузки во избежание трагедии.