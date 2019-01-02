«Не только Королева нажралась»: Игорь Верник спаивает сына в компании отца - Instagram

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Молоденький Гриша принял не плохо, раз покраснел как отец, и не много говорил.

Игорь Верник вместе с братом-близнецом Вадимом отметил Новый 2019 год. В мужской компании династии Верник, компания провела прекрасно время. Эмиль Григорьевич режиссёр Всесоюзного радио, народный артист России был очень рад не только сыновей, но и внука Гришу. Не смотря на молодой возраст, а именно 19 лет, он отказался от шумной вечеринки с друзьями и отдал предпочтение компании отца, дяди и деда. Однако, семейные посиделки осудили в Сети поклонники семьи.

Игорь Верник спаивает сына в компании отца, пишут в Instagram.

«Игорь Верник спаивает сына в компании отца. Ух))) Молоденький Гриша принял не плохо, покраснел, и не много говорит уже. Читала, что Королева тоже в Новогоднюю ночь отличилась. Нажралась) по-свински», - говорится в публикации.

Стоит ли более пристально рассматривать домашнюю обстановку знаменитой семьи и говорить о слишком большом потреблении спиртного пока неясно. Грише уже 19 лет и вероятно, он не будет напиваться до «свинячьего визга» перед отцом, дедом и дядей. Шампанское это исконно новогодний напиток, который даже в наименьших дозах может опьянить человека. Также не стоит забывать, что Игорь Верник хорошо воспитывал сына и всегда старается подать своему ребенку хороший пример. Поэтому, вероятно хейтеры позавидовали семейному уюту Верника и решили омрачить праздник такими негативными комментариями в адрес наследника династии.

К слову, Игорь Верник гордится своим сыном Григорием. Недавно артист показал совместные фото со спектакля, где сыграл с сыном в качестве партнера.