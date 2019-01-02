«Барби широкопопая»: Из-за постоянных неудач Ани Лорак может превратить себя в куклу «уколами красоты»

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Певица серьезно «подсела» на пластические операции и косметологические процедуры, которые, вероятно, помогают ей справиться со стрессом и поверить в себя.

Украинская певица, актриса и телеведущая, настоящая дива российского шоу-бизнеса Ани Лорак считалась одной из самых красивых и талантливых артисток эстрады. Трудолюбие и упорство с самого детства помогли ей надежно закрепиться на «аллее славы», и обзавестись массой поклонников, которые ценят в ней не только диапазон голоса в 4,5 октавы, но и потрясающую внешность. Однако совсем недавно певице исполнилось 40 лет – самый страшный возраст для женщины, ведь именно после «4-го десятка» в организме женщины начинают «всплывать» болячки от неправильного образа жизни, негативных эмоций и действий, наследственные болезни и иные проявления, а старость кажется неимоверно близкой. И хотя Каролина по-прежнему выглядит шикарно, возрастной рубеж, судя по всему, сильно сказался на самооценке певицы, а постоянные неудачи еще сильнее подорвали уверенность в себе.

Творческий кризис, политический скандал, измены супруга, скандальный развод, несостоявшаяся личная жизнь и даже провал на шоу «Голос» негатив отразились на певице.

Череда неприятностей серьезно подкосили певицу, а прежняя жизнерадостная и яркая исполнительница превратилась в слабый лучик света. Как и многие представительницы шоу-бизнеса, она нашла успокоение в собственном преображении. Поклонники обвинили Ани в злоупотреблении уколами красоты, ведь они не только лишают ее естественности и природной красоты, которую в ней так ценят фанаты, но и опасны для жизни и здоровья. И хотя Лорак умалчивает о возможных пластических операциях, эксперты утверждают - грудь, губы, нос, скулы, щеки, фигура у певицы уже не те. Однако судя по всему, певица не остановилась, а кабинет косметолога заменяет ей помощь психолога.

Поклонники опасаются, что из-за постоянных неудач Ани Лорак может превратить себя в куклу слишком частыми «уколами красоты». Ее внешность больше не вызывает восхищения, ведь лишенное женской «изюминки» и естественных очертаний лицо певицы выглядит как восковая маска, очень неестественно и некрасиво. На новогоднем «Голубом огоньке» Ани вместе с Андреем Малаховым выступили в дуэте в образе купол. И хотя номер получился зажигательным и веселым, хейтеры высмеяли артистов, ведь мало того, что телеведущий Малахов неожиданно для многих запел, так еще и Лорак выглядела как «Барби широкопопая».

Фанаты призывают диву остановиться, и перестать издеваться над своей прекрасной внешностью, ведь последствия таких процедур могут быть очень плачевными - тому есть трагические примеры, например, внезапно оборванная жизнь Жанны Фриске, Михаила Задорнова, Дмитрия Хворостовского, и многих других знаменитостей.