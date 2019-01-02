«Русалка уже не та»: Наташа Королёва может «пропить» Тарзана и возрожденную «из пепла» карьеру

Сегодня, 18:00

Наташа Королёва, похоже, снова увлеклась спиртными напитками, и не замечает, что ее карьера, как и семья, идет ко дну - убеждены поклонники. Несколько лет назад фанаты предупреждали Королеву о последствиях употребления алкоголя, но тяга к выпивке, по мнению пользователей, никуда не делась.

Певица Наташа Королёва и ее супруг стриптизер Тарзан привыкли эпатировать публику своим появлением на любой звездной тусовке. Как оказалось, разгульный образ жизни супругов сопровождает их не только на сцене, но и дома - Королёва любит отмечать праздники с размахом, и, как правило, на таких мероприятиях всегда есть место алкоголю, с которым Наташу связывает своя жизненная история.

Артистку, как оказалось, ранее часто видели с выпивкой - журналисты нередко заставали Королеву с бокалом коньяка или стопкой текилы, и не всегда в сопровождении супруга. Поклонники артистки вспоминают, что однажды на дне рождения подруги Королева не удержалась, выбралась на стол, и исполнила на нем одну из своих песен - многие убеждены, что этот поступок был подкреплен большим количеством выпитого алкоголя.

«Русалка уже не та» - пишут пользователи сети, полагая, что Наташа Королёва может «пропить» Тарзана и возрожденную «из пепла» карьеру. Дело в том, что только недавно артистка начала вновь радовать поклонников появлением на голубом экране, но из-за ее страсти к подобным вечеринкам все может пойти «коту под хвост». Особенное внимание Королевой советуют уделить своему супругу Тарзану, который может не выдержать и уйти к более сдержанной женщине - в его фаворитки даже успели приписать Ларису Гузееву, которая, к слову, отмечала с супружеской парой Новый год.

Некоторые убеждены, что супруги ведут себя слишком отвязно, позволяя себе различные фривольности, которые не допустимы в браке. Поскольку Королева и Тарзан не контролируют друг друга, то стриптизер, по мнению юзеров, не сможет повлиять на алкогольные привычки супруги, что несомненно может привести к развалу союза. На фоне расставания певица, по мнению пользователей, может и вовсе спиться, что чревато крахом карьеры.