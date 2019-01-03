«Голубки в чёрном»: Киркоров может склонять любовника Крида к совместному каминг-ауту

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«Гармоничная парочка» Фила и Егора стала самой яркой и красивой на «Голубом огоньке», чем артисты подогрели слухи о своих возможных близких отношениях.

Слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации поп-короля Филиппа Киркорова зародились очень давно, а сам артист их не однократно подогревал. Он никогда не стеснялся сотрудничать с представителями ЛГБТ-сообщества, не скрывал своей дружбы с Рики Мартином, однако сам не решался вслед за приятелем совершить каминг-аут, ведь для российского артиста подобное признание равноценно самоуничтожению – здесь однополой любви не признают. Пример Бориса Моисеева – прямое тому подтверждение, ведь он не раз заявлял, что совершил большую ошибку, признавшись в своей любви к мужчинам.

И хотя Филипп Киркоров никогда открыто не признавался в гомосексуализме, категорично он это не отрицал, что дало простор для массы слухов и предположений. Отсутствие женщин, романов, и даже флирта с представительницами прекрасного пола, суррогатное материнство и вызывающие сценические наряды исполнителя, в которых огромные перья самых разных оттенков торчат из интимных мест, давно наводят на соответствующие мысли, однако именно откровенное заявление Ильи Резника о гомосексуальных наклонностях «недокороля римейков» Киркорова окончательно убедило поклонников в «интимной особенности» певца. Филиппу приписывали связь со многими известными личностями, танцорами, латвийскими проститутками, и даже поговаривали, что в своих клипах он порой снимает возлюбленных, однако певец упорно отказывался комментировать эти данные. В то же время его последние «хиты» «Цвет настроения синий» и «Ибица» назвали скрытой пропагандой «гомосексуализма».

Однако больше всего публику привлекла общая с Егором Кридом песня «Цвет настроения черный». Ролик «пропитан» намеками на нетрадиционную ориентацию короля. И пока зрители наслаждались яркой картинкой и необычными перевоплощениями исполнителей, самые внимательные обратили внимание на интересный текст, ведь Фил так и намекает на наличие массы женских привычек и близкие отношения с Егором и его семьей, а сам Крид признается, что предпочитает «брюнеток» - а ведь рядом с ним самый жгучий и яркий брюнет страны. Стоит отметить, что Крида в последнее время также подозревают в нетрадиционной ориентации, ведь он не проявляет никакого интереса по отношению к девушкам, а равнодушное отношение к красоткам на «Холостяке» настораживало. К тому же сильная привязанность Крида к Тимати наталкивает на интересные предположения.

Не исключено, что неожиданный брак Тимати с Анастасией Решетовой сильно подкосил Егора, и он был таким подавленным из-за предательства «возлюбленного». Впрочем, рядом оказался «на все готовый» красавец Фил, который мог заменить потерянного возлюбленного. «Голубки в чёрном» отлично смотрятся друг с другом, а их выступление на «Голубом огоньке» признали самым искренним, трогательным и настоящим - между артистами на сцене будто летали искры, что помогло придать номеру невероятную атмосферу и живость. Не исключено, что скоро артисты прольют свет на свои настоящие взаимоотношения - публика уже готова к такому признанию.

Киркоров вполне может склонять любовника Крида к совместному каминг-ауту, ведь один он на это точно никогда не решится, а после совместных откровений если от них и отвернется публика - они точно останутся друг у друга.