«Ради денег готова унижаться»: Жена Цекало может спускать ему измены из-за боязни остаться нищей

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Сестра Веры Брежневой Виктория Галушка так и не отреагировала на романтические встречи Александра с молодой брюнеткой.

Александр Цекало широкой общественности известен, как успешный продюсер, который несколько лет скромно сидел за краем стола на шоу «Прожекторперисхилтон». Многие считают, что в повседневной жизни зять Веры Брежневой так же неприхотлив и вполне «стабилен». Однако это не совсем так, ведь в личной жизни у Цекало всё развивается очень и очень бурно. К примеру, не многим известно, что Александр лишь официально был женат трижды. Причём последний брак, похоже, на грани краха. В частности, в ноябре папарацци заметили Цекало в одном из ресторанов Москвы в компании молодой брюнетки. Пара вела себя довольно игриво и было похоже, что у Александра с девушкой романтическое свидание.

Тогда в сети тот час же заговорили о грядущем разводе Цекало с Викторией Галушкой, родной сестрой Веры Брежневой. Поклонники посчитали, что ни одна уважающая себя женщина не станет терпеть подобного от своего супруга. Вместе с тем никакой реакции от супруги Александра на данный скандальный эпизод не последовало, в связи с чем, начали ходить слухи, что сестра Брежневой простила изменщика.

И вот Цекало поймали «на горячем» ещё раз. Теперь Александр решил сбежать от назойливых журналистов с любовницей за границу, однако и там его «достали» наблюдательные представители прессы. В Риме Цекало сняли на камеру в компании всё той же брюнетки. В этой связи соцсети пришли в замешательство из-за поведения Виктории Галушки, которая, вероятно, не сделала выводов из произошедшего. Некоторые пользователи предположили, что она готова унижаться ради денег, ведь в случае развода, вполне вероятно, останется ни с чем. Мнение, что жена Цекало может спускать ему измены из-за боязни остаться нищей, поддержали многие участники обсуждения. При этом также можно предположить, что супруга Александра просто хочет сохранить семью, дабы не травмировать малолетних сына и дочь, рождённых от Цекало. О том, насколько вероятен такой сценарий, можно будет судить по дальнейшей реакции Виктории, которая, как известно, редко появляется и выступает на публике.