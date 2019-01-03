«Попахивает голубятиной»: Лазарев может умышленно брать роли женщин из-за гей-наклонностей

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Сергей Лазарев не зря воспитывает сына в одиночку - певец ощущает себя женщиной в мужском теле, считают пользователи сети. По этой же причине Лазарев может играть в театре слабый пол - таким образом артист, как предполагают пользователи, выплескивает нерастраченную женскую энергию.

Сергею Лазареву удается совмещать несколько профессий сразу - помимо отцовства он не только с успехом ездит по гастролям, но и периодически играет в театре. К слову, последнее дело вызывает у его поклонников множество вопросов из-за того, что в большинстве, как заметили в сети, Лазареву достаются именно женские роли, несмотря на то, что их есть кому играть из слабого пола.

«Попахивает голубятиной .... может, он умышленно берет такие роли?!?!? Это все гей-наклонности» - предполагают пользователи сети.

Лазарев, по мнению юзеров, может умышленно брать роли женщин из-за присущих ему гей-наклонностей - слухи о нетрадиционной ориентации певца ходят еще с самого начала его творческой карьеры, поскольку за все это время у него был, как считают фанаты, наигранный роман с Лерой Кудрявцевой, а после расставания с ней он больше не захотел ни с кем создавать семью. К слову, певец принял решение воспитывать сына от суррогатной матери, но что так повлияло на певца и его выбор - до сих пор неизвестно.

Некоторые юзеры заметили, что во всех спектаклях Лазареву достаются самые высокие каблуки - у женщин-актрис, как отмечают пользователи, они гораздо меньше, что не характерно для мужчины. К слову, свои совсем не мужественные способности певец показал и на шоу Насти Ивлеевой - Лазарев мастерски станцевал на каблуках, в отличие от самой телеведущей. Это наталкивает юзеров на мысль о том, что артист может чувствовать себя женщиной, поэтому способен заменить сыну Никите маму и папу одновременно.

Несмотря на слухи о том, что Сергей Лазарев - гей, поклонники не перестают восхищаться артистом и его многогранностью. Они убеждены, что его личная жизнь никак не влияет на творчество, поскольку ее он привык держать за семью замками.