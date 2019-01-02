Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк провела новогоднюю ночь на пляже

Сегодня, 16:28

Эмилия Кларк порадовала поклонников редкой фотографией в Instagram.

32-летняя киноактриса, а также звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк обновила свой профиль в Instagram новыми фотографиями. Стоит отметить, что знаменитость достаточно редко радует своих фолловеров кадрами в микроблоге. Но недавно Эмилия опубликовала снимки из Нью-Йорке, где она со своим возлюбленным мужчиной 35-летним Чарли Макдауэллом отпраздновала Новый год.

По словам актрисы, новогоднюю ночь она с бойфрендом провели на пляже. Свой снимок Кларк подписала: «В 2019 году я хочу больше смеяться и улыбаться, чем в 2018 году». Всего на Instagram-аккаунт знаменитости подписано 18,3 млн фолловеров.