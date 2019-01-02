«Удачное попадание»: Любовница Шепелева намекнула на беременности

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Затравленный семьей и поклонниками Фриске телеведущий смог обрести личное счастье, и скоро может стать отцом во второй раз.

Красивая и трагическая история любви с Жанной Фриске сделала Дмитрия Шепелева новым героем. Мужчина несколько лет ухаживал за певицей, поддерживал ее в борьбе за жизнь, помогал лечиться и не отчаиваться, и скрасил последние годы жизни артистки. Именно ему звезда подарила сына Платона, но, увы, осуществив заветное желание и подарив жизнь другому человечку, материнством насладиться она так и не успела. После трагической смерти певицы Дмитрий Шепелев и Платон стали объектами пристального внимания со стороны общественности, а скандалы с бабушкой и дедушкой мальчика лишь подогревали интерес публики. Из-за постоянных конфликтов, судебных тяжб, обвинений, критики и агрессии Дмитрию было крайне тяжело осознать и пережить гибель Жанны. Несколько лет он пребывал в трауре, жил лишь воспоминаниями и сожалением об упущенном счастье.

Время шло, и Дмитрий постепенно начал возвращаться к полноценной жизни, в чем ему очень помогал маленький сынишка Платон. Овдовевший телеведущий около двух лет хранил верность своей знаменитой возлюбленной, вызывая сочувствие и уважение в глазах общественности. А тем временем армия поклонниц молодого, красивого, харизматичного мужчины с очаровательной улыбкой, который показал себя как искренний и верный возлюбленный, стремительно увеличивалась. Среди претенденток на сердце вдовца оказалась красавица-блондинка Екатерина Тулупова. Именно она стала для Дмитрия новым светом в окне, подарила ему смысл жизни, и вытянула из депрессии, напомнив, что даже после смерти самых любимых и дорогих людей жизнь продолжается.

Веселая и жизнерадостная Екатерина стала новой возлюбленной Дмитрия, отношения с которой он очень долго скрывал, опасаясь, вероятно, очередной порции агрессии и нападок хейтеров на семью Тулуповой. Впрочем, долго прятаться он не мог, ведь поклонники быстро заподозрили неладное, а от вездесущих папарацци скрыться еще никому не удавалось - после ряда совместных недвусмысленных фотоснимков оставаться и дальше в тени оказалось практически невозможно.

Все сомнения отпали в канун Нового года, когда возлюбленные опубликовали фото с совместного отдыха в своих Instagram - несколько дней они провели в снежных Альпах. И хотя девушка старается вести достаточно закрытый образ жизни, один из ее последних снимков оказался весьма интригующим: на нем девушка запечатлена на фоне довольно «пикантных» футбольных ворот, стойки которых выполнены в виде женских ног. Не исключено, что любовница Шепелева таким оригинальным способом намекнула на свою беременность от знаменитого возлюбленного. Екатерина стоит прямо в центре между «ногами» в довольно объемном пальто, которое надежно скрывает все прелести и возможные изменения в ее фигуре, а сам снимок она прокомментировала одним лишь словом: «Гол».

Вполне возможно, что такое «удачное попадание» скоро сделает Дмитрия папой во второй раз, а у маленького Платона наконец появится нормальная, полноценная семья. Возможно, именно из-за интересного положения Екатерины телеведущий перестал скрывать свои отношения, а такая новость стала для него отличным подарком на Новый год.