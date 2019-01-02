«Спасибо Батурину»: Фанаты Собчак «поздравили» Рудковскую, назвав проституткой с «ручным мальчиком» Плющенко

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Сегодня музыкальный продюсер Димы Билана празднует своё 44-летие. Ксения Анатольевна решила публично поприветствовать именинницу, однако на деле оказала подруге «медвежью услугу».

Не секрет, что многие знаменитые люди дружат между собой. Вместе с тем фанаты отдельных селебрити порой не испытывают таких же чувств к их друзьям как сами кумиры. Яркий пример тому можно было увидеть сегодня в Instagram Ксении Собчак, которая разразилась постом в честь Яны Рудковской. Теледива поздравила подругу с 44-летием, назвав её «девочкой из Сочи», которая «завоевала всю Москву». Многие подписчики Собчак не согласились с её словами, раскритиковав именинницу. Пользователи отметили, что Рудковской за свой успех стоит поблагодарить второго мужа, миллиардера Виктора Батурина. Как известно, в 2008 году Яна Александровна добилась развода, отсудив у богатого супруга 26 миллионов долларов.

Фолловеры Собчак вспомнили о самых непопулярных поступках и решениях Рудковской. В частности, ей припомнили кражу ребёнка Андрея, которого она взяла в роддоме у второй жены Батурина Юлии Салтовец без её согласия. Также многие заметили, что Рудковская вовсе не из Сочи, а из Казахстана. В Сочи же она начала свою раскрутку знакомством с Батуриным. Подругу Ксении «поздравили» весьма неоднозначным образом, назвав «проститукой» с «ручным мальчиком» Плющенко. По мнению пользователей, Рудковская «пошла по головам» и не достойна хвалебных од от Собчак. Сама Ксения воздержалась от комментариев и предпочла не защищать Рудковскую от нападок своих же поклонников.