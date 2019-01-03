«Труселя хоть есть?»: Толкалину сравнили с Самбурской и Штурм из-за снимка в белье

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Следующими могут быть фото голышом, как у Алферовой или Волочковой.

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала в соцсети Instagram фото, которое спровоцировало скандал с ее именем и даже обвинения. Толкалину сравнили с Настасьей Самбурской, Натальей Рудовой и даже Натальей Штурм из-за снимка в белье. Время от времени в Сеть попадает информация о приватной жизни звезд, и очень интересным кажется юзерам обсуждение фигуры и даже интимных подробностей. Поклонники ищут любую возможность, чтобы своего кумира уличить в чем-то греховном и неправильном. По мнению моралистов из Instagram, Толкалина также сделала неправильный поступок.

«А вам то этот пошлый пиар зачем? Вроде не Наталья Штурм», «На эпатажную Самбурскую и Рудову смахивает это фото», «К чему вообще эта низость», «Плохой ракурс, лучше бы на сцене на вас посмотреть», «Труселя хоть есть?», - написали в Сети.

Такое пристальное внимание может быть связано с нежеланием юзеров наблюдать «контент для взрослых» в исполнении звезд. Накануне раскритиковали Ксению Алферову, которую привычно было видеть в программе «Жди меня». Всегда понимающая и скромная знаменитость показала голый снимок, который раскритиковали за считанные часы. Толкалину сравнили с Самбурской и Штурм из-за снимка в белье может быть из-за того, что поклонники не видят для актрисы почвы для поиска нового уровня пиара. Отличная актерская игра, модельная внешность, активная жизненная позиция – это все и так делает любовь поклонников более устойчивой.

Возможно, если Толкалина не изменит свое отношение к публикациям вскоре лишиться многих подписчиков, которым интересно не голые фото. Таким образом, в Сети подчеркивают желание видеть актрису в привычном образе с загадкой.