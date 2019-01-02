«Пока Наташа синячила»: Тарзан мог уединиться с Гузеевой для интима втайне от Королёвой на Новый год - сети

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Лариса Гузеева отпраздновала вместе с Наташей Королёвой и ее мужем Тарзаном Новый год, чем спровоцировала волну слухов о ее связи со стриптизером среди пользователей. По мнению юзеров, в это время Королёва могла отмечать праздник алкоголем, и не заметить, что творится у нее под носом.

В сети недавно начали ходить слухи о том, что якобы Лариса Гузеева вспомнила молодость и закрутила роман с мужем Наташи Королёвой, Тарзаном. Такие домыслы среди пользователей появились после того, как телеведущая выложила в сеть совместное фото с семьей Глушко, где звезды, по мнению юзеров, находились под градусом.

«Пока Наташа синячила, Тарзан мог с Ларисой Гузеевой уединиться для интима на Новый год, втайне от Королевой. А что, Лапа выглядит в разы лучше , чем Королева... и грамотная она, в отличие от Натахи» - гадают пользователи сети.

Пользователи убеждены, что Наташа Королёва злоупотребляет алкоголем, из-за чего ее супруг мог пойти налево - певицу часто видят с бокалом в руках, а она, не стесняясь, выкладывает такие ролики в сеть, чем вызывает негодование поклонников. На фоне нее непьющая Гузеева может показаться, как пишут пользователи, настоящей дамой, перед которой стриптизер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не смог бы устоять, как и любой другой мужчина.

Продолжение... «Русалка уже не та»: Наташа Королёва может «пропить» Тарзана и возрожденную «из пепла» карьеру Наташа Королёва, похоже, снова увлеклась спиртными напитками, и не замечает, что ее карьера, как и семья, идет ко дну - убеждены поклонники. Несколько лет назад фанаты предупреждали Королеву о... Лариса Гузеева, несмотря на возраст, продолжает разбивать мужские сердца - ей признаются в любви мужчины из разных слоев населения, но взаимностью ответить телеведущая не может. Но перед Тарзаном, как предполагают пользователи сети, даже прагматичная Гузеева могла не устоять и воспользоваться состоянием опьяневшей Наташи Королевой, у которой проводила Новогоднюю ночь.

Поклонники надеются, что, несмотря на соблазны, Глушко остался верен Королёвой. Другие пользователи считают, что у пары давно разные жизни, и неверность Тарзана - всего лишь последствия жизни порознь, которую, как предполагают юзеры, они удачно маскируют редкими снимками в сети.