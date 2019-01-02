Марго Овсянникова снялась в откровенной новогодней фотосессии

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Звезда «Дом-2» и эскортница Маргарита Овсянникова порадовала своих поклонников эпатажными снимками. Таким образом знаменитость решила поздравить всех с новым годом.

Широкой публике 22-летняя Маргарита Овсянникова известна как скандальная участница популярного телепроекта «Дом-2» и сотрудница одного из элитных экспорт-агенств столицы. На своей страничке в социальной сети Instagram знаменитость делится подробностями своей личной и творческой жизни.

В преддверии новогодних праздников знаменитость решила порадовать своих фанатов довольно откровенной фотосессией, которая проходила под елкой. На одном из снимков она предстает полностью обнаженной — прелести звезды прикрывает только красиво наряженная новогодняя елка. Овсянникова поделилась своим счастьем и пожелала поклонникам счастливого года.

За короткий срок фотография набрала почти 20 тысяч лайков и кучу комплиментов. Вслед за этим бывшая экспортница выложила еще один снимок — на этот раз в одежде. На нем Маргарита Овсянникова позирует на фоне елки, однако на звезду реалити-шоу надето элегантное блестящее платье.

На этом ее эксперименты не прекратились. Вчера, 1 января, в ее Instagram появилась видеозапись, на которой она танцует в купальнике под зажигательный ритм прямо на улице. И ничего, что температура минусовая и на асфальте лежит снег — такая горячая девушка способна растопить сердце любого мужчины.