Лиза Боярская показала постаревшего отца без традиционной шляпы

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Публика просто не представляет Михаила Боярского без его традиционной шляпы. Сломать устоявшуюся традицию решилась его дочь Елизавета, которая в социальной сети выложила снимок их семейного торжества.

Елизавета Боярская решила представить своего отца в совершенно не привычном для обывателя виде – без его неизменной шляпы. На своей страничке в социальной сети Instagram актриса выложила снимки с их новогоднего семейного торжества.

Поклонники Михаила Сергеевича сразу же заметили, что их любимец значительно постарел, а некоторые женщины сообщили, что знаменитость без головного убора не так интересен и представителен. Известно, что главный Д’Артаньян собрал всех своих близких под крышей своей квартиры в центре Санкт-Петербурга.

Также поклонники Боярской засыпали ее комплиментами и подчеркнули, что актриса довольно быстро смогла вернуть свою фигуру после родов, которые прошли 5 декабря. Елизавета подарила своему супругу второго сына.

Напомним, ранее Михаил Сергеевич рассказал, что его на прием в Кремль пригласил Владимир Путин. Когда он пришел на торжество, охрана попросила снять его шляпу, но президент дал личное распоряжение, что Боярскому можно появиться в головном уборе, после чего его пропустили без проблем.

В последнее время Михаил Боярский все реже стал появляться на телевидении и все больше погружается в новую для себя роль дедушки. Он старается больше проводить времени с внуками и постоянно гуляет с ними по Санкт-Петербургу.