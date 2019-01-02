«Улетел к кобыле Решетовой»: Дочь Тимати могла стать причиной его расставания с Шишковой

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Фанаты предположили, что пока Алёна была занята и сидела с их маленькой Алисой, Тимур нашёл ей замену в лице Насти.

Личная жизнь рэпера Тимура Юнусова, более известного, как Тимати, полна странностей и нелогичных фактов. К примеру, сейчас артист встречается с моделью Анастасией Решетовой, но в то же время продолжает поддерживать отношения с экс-возлюбленной и матерью своей дочери Алёной Шишковой. По некоторым данным, Тимати даже снимает ей с девочкой квартиру в том же доме, где живёт сам. Также Юнусов иногда выходит в свет в компании своей бывшей и нынешней пассии. Что же произошло в этом любовном треугольнике, и почему Тимати до сих пор так обхаживает Алёну, доподлинно общественности не известно. Вместе с тем в сети подозревают, что подобным образом Тимур заглаживает свою вину перед Шишковой за измену с Решетовой.

Как известно, Алёна родила Юнусову дочь в 2014 году. В этом же году Анастасия стала Первой Вице-Мисс Россия и невероятно популярной на этой волне в светском обществе. Отдельные пользователи в сети утверждают, что молодая, но уже довольно успешная модель сразу же приглянулась Тимати, который не был избалован вниманием Шишковой. Последняя после родов была занята их ребёнком и не могла уделять рэперу много времени. В итоге, как утверждают в сети, артист заменил Алёну на Решетову.

В частности, по этому поводу разгорелась целая дискуссия на странице Шишковой в Instagram. Девушка опубликовала фото с отцом, назвав его «главным мужчиной» в своей жизни. Одна из поклонниц поделилась откровением, заявив, что предыдущий возлюбленный в лице Тимати не смог стать таковым для Алёны, поскольку предал её. Якобы когда Шишкова сидела с маленькой Алисой, тот улетел к «кобыле» Решетовой. Если верить соцсетям, девушке прислали совместные фото Тимура с Настей, что вынудило её уйти от рэпера.

Таким образом, дочь Тимати могла стать причиной его расставания с Алёной, ведь недостаток времени у модели вылился в измены Тимура. Как утверждают в сети, Шишкова просто не могла терпеть подобного отношения, а сам Юнусов, возможно, до сих пор содержит бывшую возлюбленную не только из благодарности за дочь, но и из чувства вины за измены с Решетовой.