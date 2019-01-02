Дочь Пескова в новогоднюю ночь поразила образом в обтягивающем платье

Сегодня, 14:29

Дочь Дмитрия Пескова от второго брака Елизавета удивила своих подписчиков в Инстаграм красивым платьем, идеально подчеркивающим фигуру.

На новогоднем празднике красавица появилась в коротком белом платье и смело демонстрировала свои стройные длинные ноги.

Дочь пресс-секретаря Дмитрия Сергеевича обладательница отличной, спортивной фигуры и модельной внешности всегда радует нас красивыми нарядами и шикарными образами. Девушка не сходит со страниц модных журналов и интернет-новостей, а также является завидной невестой как в России, так и во Франции, где живет ее мать.

Однако поклонники должны быть внимательны, так как девушка очень избирательна и разбила уже не одно сердце. В числе ухажеров были Юрий Мещеряков, Михаил Синицын и Луи Вальдберг. Многие подписчики были поражены фигурой Елизаветы, говоря, что белое обтягивающее платье лишь подчеркнуло фигуру звёздной девушки.