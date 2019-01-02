«Подарок Агутину»: Увеличенная грудь Варум может быть признаком раннего срока беременности

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Слухи о любовницах и изменах могли отвлечь всех от зачатия позднего ребенка, но тело и одежда певицы расставили все по местам.

После громкого скандала в Сети с участием Леонида Агутина и его предполагаемой любовницы Варум казалось осталась брошенной и обманутой женщиной без семейного будущего. Общественность искренне переживала вопрос измены в этой чудесной паре, многим не верилось, как Агутин мог изменить такой красивой женщине. Всегда стильная, миниатюрная и стильная Анжелика получала слова сочувствия ежедневно, а ее брак, по догадкам поклонников, уже трещал по швам. После появления измен в жизни артистов им вообще приписали развод.

Однако, возможно слухи о возможной неверности были спровоцированы специально. Причиной для такого шага могло стать зачатие позднего ребенка парой. У Агутина и Варум единственная дочь – Елизавета, которая родилась еще в 1999 году. Однако, спустя годы пара хотела создать большую семью, но по неизвестным причинам не смогли воплотить желанное в реальность. Поговаривали, что первый аборт в молодости едва не лишил звезду детей вообще, но рождение Лизы подарило надежду. Возможно, Варум сделала подарок мужу на Новый год и сообщила об интересном положении.

Увеличенная грудь Варум может быть признаком раннего срока беременности знаменитости, которой сегодня уже 49 лет. Вероятно, пара могла найти способ для воплощения давней мечты - родить второго ребенка. Даже поклонники Варум приметили, что звезда одевается в свободную одежду, а ее грудь подросла. Пока некоторым юзерам показалось, что жена Агутина увеличила грудь имплантами, то некоторые заподозрили Анжелику в скрытии беременности.

На данный момент артисты не комментирует слухи о своем расставании и тем более о возможном появлении ребенка в их семье. Таким образом, Анжелика и Леонид могут скрывать появление радостного известия в их личной жизни и даже беременности, чтобы не сглазить удачу.