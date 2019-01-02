«Регина завралась»: Топалов и Тодоренко могут поплатиться за пиар на лжи собственной карьерой

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Обман Тодоренко и Топалова постепенно разоблачается, и к молодым родителям доверие фанатов практически окончательно пропало. Звезды, получившие заново популярность после творческого застоя, рискуют вновь оказаться на дне шоубизнеса из-за хитрых манипуляций, связанных с рождением ребенка - убеждены пользователи.

Недавно фанаты заподозрили Регину Тодоренко и Влада Топалова в найме папарацци для якобы тайного освещения их личной жизни - пару застали на прогулке с новорожденным ребенком, и новоиспеченные родители таким образом обеспечили себе очередную прибыльную псевдо-сенсацию, которую юзеры назвали «постановочным шоу».

Поклонники Тодоренко считают, что с ее стороны некрасиво было использовать свою беременность и деторождения как инструмент самопиара, поскольку подобные методы приобретения славы всегда заканчиваются, как показывает статистика, большим провалом. Запрет на добавление фото с коляской администрации фан-группы в соцсетях Региной Тодоренко мог вызвать отторжение поклонников, и даже волну возмущений - поскольку телеведущая сама себя разоблачила требованием удалить снимок, интерес юзеров мог перерасти в возмущение или неприязнь.

К слову, в сети бытует мнение, что Влад Топалов постоянно идет на поводу у телеведущей, которая продюсирует их так называемый жизненный проект. Именно поэтому в сети появляются кадры выписки Тодоренко из роддома, которые якобы не захотели освещать всех о своем радостном событии, а теперь пользователям сети навязывают видео, где парочка, которая «скрывает» новорожденного, спокойно прогуливается по заснеженной улице в поселке, в упор не замечая журналистов с камерами.

Похоже, что Регина Тодоренко так завралась, что сама уже не может отделить правду от собственного обмана. Топалов и Тодоренко, которые долгие годы были малоизвестными деятелями шоубизнеса, могут поплатиться за пиар на лжи собственной карьерой из-за потери интереса поклонников, которые, похоже, раскусили планы звезд. Поскольку Регина Тодоренко получила в США образование режиссера, то вполне вероятно, что всей ситуацией заправляет именно она, а не ее супруг Влад Топалов.

Поклонники просят Тодоренко и Топалова не издеваться над ними, создавая из своей жизни шоу, в котором хромает игра актеров. Ребенок должен быть огражден от повышенного внимания к себе, чего на словах и хотят молодые родители, правда, действительность все же расходится со сказанным.