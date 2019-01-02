«Сон, оливье и холодец»: Сестра Ольги Бузовой подогрела слухи о своём «интересном» положении - Instagram

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Младшая сестра Ольги Бузовой может готовиться к пополнению.

Анна Бузова в личном профиле в Instagram порадовала поклонников новым снимком со своим возлюбленным мужчиной. В посту под кадром девушка рассказала, как провела новогоднюю ночь и последующий день, чем ещё больше подогрела слухи в Сети о своём «интересном» положении. «Вчерашний день, как я и мечтала последние две недели декабря, прошёл идеально: сон, оливье, книга, сон, холодец, кино, сон, крабовый салат, курочка, сон, книга, кино», - написала Анна.

Фолловеры в Instagram сразу же стали догадываться, что, возможно, девушка беременна, а потому и предпочитает много отдыхать и есть калорийные блюда. Сама Бузова-младшая комментарии о своей якобы беременности не комментирует.