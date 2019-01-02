«Осквернила дух Рождества»: «Бухая» Бузова возмутила сеть ужасной фонограммой известной песни

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В «сторис» звезды «Дома-2» появился неоднозначный ролик, где она подпевает оркестру Дедов Морозов на улице.

Сейчас большинство граждан увлечены атмосферой новогодних праздников. Помогают ощутить её тематические фильмы, концерты и песни. При этом многие иностранные произведения также высоко ценятся в России, поскольку западная культура давно проникла в страну и заняла свою нишу в сердцах россиян. Поэтому композиция «Jingle Bells» для многих уже стала, если не такой же душевной и родной, как, к примеру, «В лесу родилась ёлочка», то действительно одним из символов Нового года и Рождества точно. Можно представить, каким же будет разочарование многих людей, если эту атмосферу разрушить. Усилия в этом направлении предприняла накануне Нового года Ольга Бузова.

Звезда «Дома-2» возмутила сеть ужасной фонограммой известной песни. «Jingle Bells» в исполнении подвыпившей, как подозревают пользователи, Ольги Бузовой звучала просто отвратительно. Звезда опубликовала в «сторис» своего Instagram видео, где подпевает уличному оркестру Дедов Морозов, которые как раз играли знакомую всем мелодию. При этом в конце ролика заметно, что Бузова открывает рот, но никаких звуков не произносит. Многие в этой связи заподозрили, что Ольга даже здесь пела под фонограмму, при этом не самого лучшего качества, ведь голос на записи также был весьма немелодичным.









Участники обсуждения предположили, что Бузова, дабы не позориться в очередной раз отсутствием вокальных данных, попросила помочь родную сестру Анну, которая, вероятно, и снимала звезду «Дома-2» на видео. В то же время выручить Бузову ей не удалось, поскольку, как выяснилось, сама она также не очень хорошо поёт. Пользователи сети посчитали такое отвратительное исполнение «Jingle Bells» настоящей издёвкой, заявив, что «бухая» Ольга попросту осквернила Дух рождества.