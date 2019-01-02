Участница проекта «Дом-2» променяла дочь на клубы

Сегодня, 13:30

Александра Гозиас, известная своим «горячим» поведением и разводом с мужем Константином Ивановым, очередной раз появилась в центре скандала.

Участница реалити-шоу снова шокирует своим отношением к дочери и ее воспитанием. Горе-мать променяла вначале свою дочь на проект «Дом-2», а теперь на гулянки и вечеринки в клубах. В Перископе девушка постоянно добавляет видео, где она отдыхает на вечеринках и в клубах, совершенно позабыв о маленькой дочери. В начале нового года Гозиас сообщила, что улетает на курорт, а маленькую Софию оставляет под присмотром семьи. Находясь в Калининграде, девушка больше переживает, что непогода нарушит ее планы, чем за родную дочь, тем самым вызывает недовольство фанатов. Некоторые из них уже поделились в социальных сетях своими комментариями на тему «какой должна быть мама».