«Алкашка малолетняя»: Наталью Рудову оскорбили в Instagram из-за ее «пьяного фото»

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Актриса ведет себя не красиво и даже пошло, гласят посты моралистов.

Российская актриса Наталья Рудова очень популярна и известна по многим фильмам. Например, роли Марины в картинах и сериалах: «Условия контракта», «Дыши со мной», «Амазонки», «Молодежка. Взрослая жизнь», «Универ. Новая общага», известны всем ее поклонникам. Однако в последнее время, Рудова изменилась и все чаще эпатирует публику откровенными снимками и публикует необычные посты в Сети. Звезда перешла на новый уровень и очень привлекает внимание общественности. Походы по снегу в белье, съемки краткометражных комических сцен по типу «я с подружкой» и многие другие очень хороши из-за главной героини.

Рудова активно дружит с Анной Седоковой и соответственно бывает в компании Марины Федункив. Вместе три звезды очень привлекательно смотрятся и вызывают много эмоций у поклонников. А Наталью Рудову оскорбили в Instagram из-за ее «пьяного фото».

На первый взгляд обычный снимок стал поводом для разбирательств в вопросе поведения звезды. Моралисты настаивают, Рудова изменилась в худшую сторону и ведет себя не красиво.

«Рудова пьяная, ведет себя очень не красиво. Я ее очень люблю, актриса Агонь. Но дружба с Седоковой и Федункив дает о себе знать. Наташа Рудова вообще не красиво себя подает, как алкашка малолетняя», - говорится в комментарии.

Такое оскорбление приняли сильно близко к сердцу истинные обожатели актерского таланта звезды и сразу же начали писать о том, что Рудова на отдыхе и выходных, хочет и проводит время, как считает нужным.

«Завидуйте молча!», - вступились за Наталью ее подписчики.

Почему именно Наталью приняли за девушку с неправильным образом жизни и поведением неясно, но она может быть незаслуженно оскорблена завистниками. Все знают, что Рудова очень красива и привлекательна, а ее статус «не замужем» автоматически ей приписывает наличие богатого мужчины. Откровенные и сексуальные наряды подчеркивают фигуру Рудовой, возможно это также подогревает интерес к ее личности.

Таким образом, Наталью Рудову оскорбили в Instagram из-за ее «пьяного фото» и даже не извинились перед звездой за гнусные догадки в ее адрес.