«Макс ее валит»: Поклонники заподозрили продюсера Фадеева и Ольгу Серябкину в сексуальной близости

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Макс Фадеев идет на поводу у солистки «Серебра» из-за отменных сексуальных способностей, поэтому и делает ее сольной певицей, в отличие от остальных участниц группы - убеждены пользователи сети. Ради Серябкиной, как утверждают юзеры, продюсер готов даже развалить прибыльную группу.

Поклонники заподозрили продюсера Макса Фадеева и Ольгу Серябкину в сексуальной близости из-за их тесного общения и сотрудничества. Всем известно, что Серябкина стала инициатором выхода из группы, из-за чего Фадеев принял решение распустить остальных участниц тоже, набрав совершенно новый коллектив. Стоит отметить, что Серябкина - одна из самых раскрепощенных участниц проекта, поэтому, как предполагают пользователи, могла привлечь продюсера своими постоянно открытыми интимными частями тела.

«Думаешь, Макс ее не валит? Думай дальше» - спорят пользователи сети под видео с выступлением Серябкиной и Фадеева.

Некоторым кажется, что свободная Ольга Серябкина смогла добиться своего места под солнцем в группе и даже выпросить сольный проект в ущерб другим участницам из-за того, что их близкие отношения должны оставаться в секрете - продюсер давно женат, а новость о любовнице может развалить брак, полагают пользователи сети. По той причине, что Серябкина может состоять с Фадеевым в отношениях, певица не может найти себе вторую половину - это, по мнению поклонников, станет мешать ее личному продвижению по карьерной лестнице.

Неизвестно, какие на самом деле отношения между Фадеевым и Серябкиной, но для пользователей все и так очевидно - Ольга стала фавориткой и получила все преференции не благодаря среднестатистическому вокалу и не совсем стройной фигуры, а благодаря своим умениям, которые не имеют к творчеству никакого отношения.