Петросян - не король: Степаненко случайно призналась, кто ей нужен после развода

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Искромётный дуэт Елены Степаненко с Андреем Бариновым заставил забыть про Евгения Петросяна.

В новогоднюю ночь многим зрителям, наслаждавшимся эфиром «Голубого огонька», запомнилось выступление юмористки и молодого пародиста. Взяв за основу песню из легендарного фильма «Обыкновенное чудо», они обсудили достойную кандидатуру для освободившейся недавно от уз брака Степаненко. Баринов, оказавшийся блистательным имитатором, мастерски спел голосами Киркорова, Баскова, Лещенко, Павлиашвили и Успенской. Он предложил Елене Григорьевне на выбор множество «королей» эстрады взамен отставного мужа, с которым они благополучно разделили 1,5 миллиарда рублей. Степаненко, явив неплохие вокальные данные, случайно призналась своему новому партнёру, кто ей нужен после развода. Артистка пропела, что ей нужен партнёр с собственным ярким творческим лицом и не только.

Её бывший сценический напарник и супруг Евгений Петросян порадовал исполнением переделанной песни из «Собаки на сене» совместно с Ольгой Бузовой. Юморист всю песню вышучивал способности Бузовой, намекая, что пиар для неё важнее самого творчества. Зрители отдали должное постановщикам шоу, сумевших обратить скандальный развод Петросяна и Степаненко в ироничные и запоминающиеся скетчи.