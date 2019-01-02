«Родители-неудачники»: Родившая Тодоренко и Топалов могли опуститься до найма папарацци за деньги

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Регина Тодоренко и Влад Топалов умышленно умалчивали о рождении ребенка, чтобы сделать из этой новости стабильный источник дохода - убеждены пользователи сети. Телеведущая скомпрометировала себя постом в фан-группе, истерично потребовав поклонников удалить фото с родителями и малышом, которого на странице у Тодоренко на тот момент не было.

Недавно одно из изданий опубликовало якобы эксклюзивное видео, где Регина Тодоренко и Влад Топалов гуляют с новорожденным малышом в одном из пригородных поселков - львиная доля пользователей сети назвала ролик подставным, посчитав, что молодые родители сами заказали на себя такой компромат. Родившая Тодоренко и Топалов, как предполагают юзеры, могли опуститься до найма папарацци за деньги - для того, чтобы вновь появиться в лентах новостей всех изданий.

Первое, что выдало постановку видео - это отсутствие головных уборов у родителей. Юзеры сочли, что Тодоренко и Топалов были готовы к тому, что их будут снимать, поэтому хотели максимально красиво выглядеть в кадре, неестественно изображая чувства друг к другу. Ко всему прочему, на безлюдной поселочной дороге человек, стоящий с аппаратурой или с телефоном вызвал у других прохожих бы возмущение, но Тодоренко и Топалов упорно якобы не замечали за собой слежки. Из этого фолловеры сделали вывод, что даже на таком интимном событии, как рождение ребенка, звезды решили поиметь как можно больше денег.

К слову, Регина Тодоренко в одной из своих фан-групп написала пост под фото с родителями и малышом, под которым написала, что просила администраторов сообщества не выставлять данный снимок, не объяснив причину. Позже пользователи поняли, почему - для телеведущей каждый снимок должен быть распланирован из-за пиар-хода, а фото с коляской в первую очередь должно было засветиться у нее на странице для привлечения заинтересованных пользователей. Поскольку на момент комментирования у телеведущей не было данного снимка на странице, можно предположить, что фанаты нарушили ее коммерческие планы. К слову, позже комментарий был удален самой Тодоренко.