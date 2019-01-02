«Лицо надутой куклы»: Уколы красоты могут испортить навсегда красоту Блёданс

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Постоянные процедуры негативно сказываются на лице и теле, что может стать причиной даже смертельных болезней.

После Нового 2019 года российская актриса Эвелина Блёданс решила показать подписчикам в Instagram как она пережила праздник. Чтобы завести диалог с фанатами, артистка спросила: «Сегодня в меня зашла третья миска оливье. А у вас какой рекорд? Как думаете, сколько кг оливье потребляет наша страна в эти дни?». В отчет на безобидные слова Эвелины поклонники начали писать комментарии о ее внешности. Более того, некоторые начали обвинять актрису в неестественности.

«Что с лицом?», «Только от косметолога вышли?», «Лицо надутой куклы, зачем себя портить так», «Выглядит ужасно!! Видно на лице бессонные ночи», - написали фолловеры.

Вероятно, подписчики полагают, что уколы красоты могут испортить навсегда красоту Эвелины Блёданс. Ее очарованию и естественности не раз пели оды многие обожатели, и даже известные мужчины. Но на ряду с этим, Эвелина продолжает пользоваться привычными методами ухода за собой и активно пользуется услугами косметических салонов, в которых возможно и корректирует свою внешность. Говоря о процедурах звезд, стоит вспомнить опыт Ксении Собчак, которая после неудачной коррекции верхней губы стала уже неестественной. По словам ее поклонников, Собчак теперь похожа на человека с дефектом «заячья губа».

Такое сравнение оскорбительно для звезды, но все же это не волнует хейтеров, которым нравится искать, по их мнению, изъяны в знаменитостях. Однако Собчак правильно поступает, когда отстраняется от недоброжелателей и не отвечает на провокации. Эвелина Блёданс, возможно по примеру Ксении Анатольевны, аналогично ведет себя с недоброжелателями, которые хотят найти негатив в каждой публикации звезд.