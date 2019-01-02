«Боится остаться наедине с Максимом»: Пугачёва могла позвать брата Галкина, чтобы утихомирить пьяного мужа

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Алла Борисовна показала, что в Новый год держалась возле деверя Дмитрия Галкина, в то время, как Максима рядом с ней не было.

О проблемах в семье Галкиных-Пугачёвых поклонники подозревали с момента заключения брака между Максимом и Аллой Борисовной. Многие считали, что приличная разница в возрасте не позволит построить звёздам идеальную семью. Даже после рождения двух детей – Гарри и Лизы – у части поклонников были сомнения относительно оправданности данного союза. Масла в огонь подлил и сам Максим Галкин, который недавно признался, что грешит злоупотреблением спиртного и порой не знает меры.

В этой связи появились опасения, что пьяный шоумен может наброситься на Аллу Борисовну, ведь вероятной причиной его пристрастия к алкоголю могло быть то, что дети Пугачёвой появились не от него. Ещё весной бывший любовник Примадонны Сергей Челобанов признался Андрею Малахову, что певица взяла у него в 90-х образцы спермы, потому что мечтала зачать ребёнка от него. Артист предположил, что Пугачёва воплотила свои желания в реальность, обманув при этом Галкина. Вполне возможно, что это обстоятельство и заставило Максима заглянуть на дно бутылки.

Накануне же Алла Пугачёва косвенно подтвердила опасения фанатов, когда опубликовала новогодний семейный снимок, где она позирует в компании деверя Дмитрия Галкина, но без супруга, который, по словам самой же Примадонны, оказался «нестойкий». Не исключено, что певица могла позвать старшего брата Максима, чтобы утихомирить пьяного мужа. Как известно, Дмитрий имеет на шоумена большое влияние и обладает у него сильным авторитетом. Возможно, Алла Борисовна боится остаться наедине с Максимом в праздники, зная, что тот может перебрать спиртного и припомнить ей прежние обиды.