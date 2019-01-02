«Муж только для фото»: Тарзан может бросить Наташу Королёву из-за ее «деревенских» выходок

Сегодня, 10:56

Наташа Королёва рискует стать разведенной из-за чрезмерного употребления алкоголя и неподобающего поведения, которое порочит репутацию Тарзана - убеждены пользователи сети. Юзеры заметили, что между парой пропала искренность, а певица все больше времени начала проводить в окружении не мужа, а своих подруг.

Недавно Наташа Королёва выложила видео, на котором рассказывает своим подписчикам о том, что решила посетить театр 31-го декабря, хотя до этого звезда делилась с поклонниками видео с застолья, где видно, как певица распивает крепкие алкогольные напитки в окружении своих коллег. Такой внутренний диссонанс вызвал множество вопросов у фолловеров, и многие из них задались вопросом, почему ни в первом, ни во втором случае Наташа Королёва не была в компании своего супруга, Сергея Глушко.

Часть пользователей убеждены, что у Тарзана и Королевой испортились отношения из-за того, что за долгие годы проживания в столице певица так и не смогла стать частью светского общества из-за своего поведения, от которого многие звезды отечественного шоубизнеса воротят носы. Тарзан, по мнению юзеров, может бросить Наташу Королёву из-за ее «деревенских» выходок - певица, как предполагают позорит мужа своей неграмотной речью, выставленными на всеобщее обозрение видео с так называемых пьянок и клипами, где Глушко якобы должен прогибаться перед мамой артистки. Такая роль супруга для Тарзана, по мнению пользователей, является унизительной.

«Муж только для фото» - пользователи убеждены, что между Тарзаном и Королевой давно нет былых отношений, но свое положение пара скрывает теперь уже редкими совместными снимками. К слову, Тарзана не было рядом ни на новогодних корпоративах, где была Наташа Королёва, ни в театре 31 декабря, а его лицо пользователи смогли увидеть только краем глаза на общем фото, где были запечатлены и другие близкие люди певицы.

Неизвестно, как на самом деле складываются отношения между Королевой и Тарзаном, но юзеры убеждены, что стриптизер разочаровался в супруге, с которой, как утверждают поклонники, так и не выехала деревня.