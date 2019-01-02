«По чём корпоратив, Лерыч?»: Анфиса Чехова показала, как «застукала» Кудрявцеву во время неприличных танцев

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Известная телеведущая узнала подругу в полуголой танцовщице на частном мероприятии, заявив, что Кудрявцева так подрабатывает.

Всем известно, что Анфиса Чехова и Лера Кудрявцева являются близкими подругами. Звёзды нередко говорят о своих отношениях в интервью. Однажды в сеть даже попало провокационное видео с целующимися Чеховой и Кудрявцевой, которое просто шокировало пользователей. Подруги не упускают возможности лишний раз взбудоражить общественность своим нестандартным поведением и вместе с тем подколоть друг друга. Так, очередной выпад в адрес Кудрявцевой накануне сделала Анфиса Чехова. В своих «сторис» в Instagram она опубликовала забавное видео, где представила свою подругу Леру Кудрявцеву в образе восточной танцовщицы на частном корпоративе.









«Лерыч, я тебя застукала! Ты здесь подрабатываешь? По чём корпоратив?», - спрашивает у женщины, похожей на её приятельницу в костюме жар-птицы, Чехова. На какой-то момент героиня данного видео обращает внимание на снимающую её Анфису и закрывает лицо руками. В ролике Анфиса Чехова отметила аккаунт Валерии, чем дала понять, что якобы показала, как «застукала» Кудрявцеву во время неприличных танцев. Сама теледива не отреагировала публично на «разоблачение». Вместе с тем, если присмотреться к видео Чеховой, то можно заметить, что речь вовсе не идёт о Кудрявцевой и Анфиса просто показала её двойника, решив постебать приятельницу.