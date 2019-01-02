СМИ: Ариана Гранде пообещала больше никогда не встречаться с мужчинами

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Певица заявила, что всегда будет одинокой, так как после расставания с Питом Дэвидсоном не желает больше встречаться с мужчинами.

Ариана Гранде сказала, что она, вероятно, останется одинокой всю свою оставшуюся жизнь после бурного расставания с комиком Питом Дэвидсоном. 25-летняя поп-дива пообещала больше никогда не встречаться с мужчинами, по крайней мере, до конца года, но «вероятно», что она также и не захочет новых романов с потенциальными ухажерами.

Также артистка призналась, что очень переживала разрыв отношений с Питом Дэвидсоном, который, по словам знаменитости, разрушил её веру в мужчин и чистую красивую любовь. Гранде также призвала СМИ и поклонников не комментировать данное решение и не беспокоить её по этому поводу.