Кольца больше нет: После новогодней ночи в Париже невеста Тимати осталась без подарка

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Наблюдательных фанатов Тимати и Анастасии Решетовой встревожил этот факт.

Рэпер со своей подругой устроили себе незабываемую встречу Нового года в Париже. Instagram модели заполонили фото с видами праздничного города и поздравления всем подписчикам. На одном из них было замечено, что палец Анастасии остался без подарка Тимати – кольца с бриллиантами, которые он преподнёс возлюбленной в конце ноября. Тогда многие посчитали, что певец сделал предложение Решетовой, а та, надев его на палец, дала согласие.

Снимок, сделанный в одном из парижских ресторанов, был подписан зловеще: «Любовь – смертельная игра» и то, что кольца больше нет, дало повод для толкований. Фото было сделано после новогодней ночи и вполне вероятно, что могла случиться размолвка. Не секрет, что на Тимати большое влияние оказывает его мать, которая ранее не раз давала понять, что не совсем довольна выбором сына. Симона больше расположена к предыдущей девушке Тимати – Алёне Шишковой, которая подарила рэперу дочь Алису.