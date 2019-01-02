«Максим опять в зюзю»: Пугачёва постыдилась показывать «алкоголика» Галкина на семейном фото в Новый год

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На снимке Алла Борисовна предстала в компании деверя – Дмитрия Галкина – который пришёл в гости к семье Галкиных-Пугачёвых с женой Натальей, дочерью Алиной и сыном Гришей.

Миллионы россиян накануне отметили Новый год. Семейное торжество большинство провели в кругу семьи дома. Исключением не стали и многие знаменитости. В частности, семья Аллы Пугачёвой встретила Новый год в своём роскошном загородном замке. Гостями Примадонны стала семья Дмитрия Галкина – брата Максима Галкина. Алла Борисовна не упустила возможности и поделилась с подписчиками в Instagram семейными снимком, сделанным в новогоднюю ночь. Однако фолловерам сразу бросилось в глаза, что на фото нет самого благоверного Пугачёвой. «Самые «стойкие» досидели до утра семья Галкиных», - подписала снимок Примадонна.

Продолжение... «Боится остаться наедине с Максимом»: Пугачёва могла позвать брата Галкина, чтобы утихомирить пьяного мужа Алла Борисовна показала, что в Новый год держалась возле деверя Дмитрия Галкина, в то время, как Максима рядом с ней не было. Соцсети сразу заподозрили неладное и предположили, что Алла Борисовна посчитала Максима недостаточно фотогеничным. Пользователи выдвинули версию, что Пугачёва попросту постыдилась показывать «алкоголика» Галкина на семейном фото. Не исключено, что «нестойкий» муж Примадонны перебрал спиртного и выглядел к тому моменту весьма плохо. «А где Максим? Опять в зюзю напился? Бросали бы вы уже этого алкоголика, Алла Борисовна», - пишут в сети. Сам Галкин тем временем, который, стоит отметить, более активно ведёт свои аккаунты в социальных медиа, в собственном Instagram публикаций с праздника не делал. Вполне вероятно, что мужу Пугачёвой было не до этого.

Напомним, ранее Максим Галкин, будучи гостем шоу рэпера Басты Gazlive признался, что временами не чувствует меры, когда выпивает. Злоупотребление спиртным порой доводит шоумена до беспамятства.