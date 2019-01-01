«Неизлечимо больна»: Ирина Аллегрова могла пропасть со сцены из-за психического отклонения

Сегодня, 09:20

Из-за агрессии к фанатам и нездоровой жажде, вопреки возрастным изменениям, выглядеть идеально, Аллегровой неформально поставили диагноз дисморфофобия.

В 80-х и 90-х годах прошлого столетия Ирина Аллегрова была настоящей звездой отечественной эстрады. Популярность артистки порой была соизмерима с успехом Аллы Пугачёвой. Вместе с тем после начала 2000-х Аллегрова внезапно начала сдавать позиции. Сегодня Ирина Александровна и вовсе почти не появляется на сцене. Последний большой концерт она давала в марте. Есть мнение, что виной всему могут быть проблемы со здоровьем. Причём есть вероятность, что Аллегрова могла пропасть со сцены из-за психического отклонения.

Так, в частности, ещё в середине 2000-х у певицы заподозрили некие проблемы с психикой. Фанаты отмечали, что Ирина Аллегрова на своих выступлениях начала беспричинно проявлять агрессию к находящимся в концертном зале людям. Однажды, когда поклонница хотела сфотографировать артистку, та внезапно обматерила её, отняла фотоаппарат и разбила о стену. Понять, что происходит с Аллегровой не мог никто. Вместе с тем, психиатры проанализировали поведение знаменитости и предположили, что у неё развилась дисморфофобия. Если это так, подчёркивали специалисты, то можно утверждать, что Ирина Александровна неизлечимо больна.

Это заболевание не знает случаев полного излечения. Оно характеризуется излишним вниманием к своей внешности и боязнью выглядеть «не идеально». Приступы самолюбования и критичного отношения к себе у Аллегровой замечали уже давно. Не исключено, что с возрастом страхи певицы лишь усугубились и теперь она попросту из-за своего психического отклонения не может выйти на сцену.