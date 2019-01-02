«Ушла в запой»: Королёва могла пристраститься к рюмке из-за расставания с Тарзаном

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Наташа Королёва стала появляться в обществе чаще со спиртными напитками, чем со своим законным супругом - жалуются пользователи сети. Поклонники певицы считают, что артистка переживает трудный период в жизни, поэтому боятся, что она во время новогодних праздников может приобрести настоящую зависимость.

Все чаще Наташа Королёва начала выкладывать в сеть свои фото и видео, где она показывает, как начинает отмечать Новый год задолго до самого праздника. Последние видео, где певица стоит с бокалом спиртного в руках, насторожило фанатов - юзеры предположили, что их любимая певица «ушла в запой» из-за личного горя.

Королёва, как считают юзеры, могла пристраститься к рюмке из-за расставания с Тарзаном, который в последнее время не появляется на фото и видео звезды, хотя накануне Нового года звезды предпочитают проводить время вместе с семьей. То, что между Королёвой и Тарзаном что-то происходит нехорошее, пользователи заметили давно, но только недавно, во время новогодних чествований это стало сильно бросаться в глаза.

Юзеры переживают за певицу, поскольку в 45 лет остаться одной накануне Нового года без мужа - уж точно не залог хорошего настроения. Поэтому поклонники не исключают того варианта, что Наташа Королёва, для того, чтобы забыться, может заливать алкоголем семейные неудачи в компаниях, которым все равно на трудности певицы.

Фанаты предположили, что к возможному расставанию Тарзана и Королевой могла привести работа стриптизера - Глушко, как пишут пользователи, мог позариться на более молодую и богатую женщину из-за кризиса среднего возраста. Наташа Королева могла, по мнению юзеров, перестать привлекать супруга из-за того, что они долгое время пребывают вместе, и такие отношения могли приесться не только Тарзану. Некоторые и вовсе убеждены, что Наташу Королеву настигла расплата за то, что в свое время она ушла от Николаева, изменив ему с Сергеем Глушко.

Нашлась и часть пользователей, которые убеждены в том, что певица просто отдыхает после насыщенного гастрольного графика и имеет на это полное право. Впервые за долгое время Наташа Королёва смогла вернуть себе былую славу, поэтому такой стресс ей, по мнению юзеров, легче всего снимать именно так.